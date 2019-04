Vida Urbana CPP, em Aparecida de Goiânia, que comporta 800 presos provisórios possui mais de 3.200 Celas para seis detentos possuem média de 40. Associação de servidores também reclama baixo efetivo

As celas com capacidade para seis detentos comportam, atualmente, na Casa de Prisão Provisória (CPP), 40 presos. No total, mais de 3.200 estão detidos na CPP que suporta, por lei, 800. Os números de superlotação não são recentes e chegaram a ser objeto de habeas corpus coletivo por parte do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que foi negado pela Justiça. A...