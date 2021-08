Considerado um dos mais importantes zootecnistas do país, o professor Renato Tângari Dib, de 53 anos, morreu na manhã desta terça-feira (17) em Goiânia vítima da Covid-19. Mestre em Zootecnia, ele era professor do curso e também de Medicina Veterinária no campus de São Luís de Montes Belos da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Consultor em nutrição de bovinos, integrava a comissão de Pecuária de Corte da Federação da Agricultura do Estado de Goiás (Faeg). Ele tinha tomado a primeira dose da vacina contra Covid-19, mas foi diagnosticado com a doença antes da segunda dose.

A morte de Renato Dib chocou instituições às quais era ligado, alunos, docentes e profissionais da Zootecnia. Em nota, a UEG lamentou a morte do professor lembrando que ele “foi uma das quase 570 mil vítimas de covid-19 no Brasil”. O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás também lamentou a perda e se solidarizou com a família e os amigos. O presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas (ABZ), Marinaldo Divino Ribeiro, manifestou “gratidão ao grande homem que foi Rento Dib para a Zootecnia e para o Brasil”. O portal de conteúdo agropecuário Compre Rural disse que a Zootecnia brasileira perdeu um de seus grandes entusiastas.

No perfil Zootecnia UEG, no Instagram, muitos alunos e ex-alunos de Renato Dib se manifestaram. “Que dia triste para a Zootecnia. Perdemos um cara que foi exemplo de profissionalismo e competência”, escreveu Pedro Bastos. “O maior exemplo e referência de profissional que a Zootecnia já teve”, disse Danilo Pires. “Inacreditável isso”, comentou Normando Filho.

Renato Dib usava seu perfil no Instagram para divulgar projetos, palestras e consultorias pelo país. A última postagem ocorreu no dia 28 de julho, quando passou por Mozarlândia.