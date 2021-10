O Ministério da Saúde confirmou 483 novas mortes por Covid-19 neste sábado (16) no Brasil. Agora são 603.152 vítimas da doença no país.

Segundo a pasta, o Brasil registrou 11.250 casos em 24 horas. Desde o início da pandemia, 21.638.726 pessoas foram contaminadas.

Os registros diários de mortes não se referem às datas das mortes, mas ao dia em que foram informadas ao Ministério da Saúde. Nos finais de semana, os números caem porque há menos funcionários nos órgãos para relatar os dados, e não por haver menos mortes.

MÉDIAS MÓVEIS DE MORTES E CASOS

Para explicar a situação da pandemia, o Poder360 usa como métrica a média de sete dias. O indicador mostra que a média de mortes pela doença no Brasil está em 332 por dia. Está abaixo de 400 pelo 5º dia consecutivo, depois de 11 meses acima do patamar.

Com uma variação de -34% em relação a duas semanas atrás, a curva apresenta tendência de queda pelo 10º dia consecutivo. Não apresenta aumento há três semanas (21 dias).

Quando a variação da curva em relação a duas semanas antes é igual ou superior a 15%, considera-se que há aumento. Da mesma maneira, se considera que a curva apresenta queda quando a variação em relação a duas semanas antes é igual ou inferior a -15%. Há estabilidade quando a variação fica entre 15% e -15%.

A média móvel de casos indica 10.221 registros por dia e apresenta tendência de queda pelo 15º dia consecutivo. É o menor valor desde 14 de maio de 2020, quando chegou a 9.687.

MORTES PROPORCIONAIS

O Brasil registra 2.827 mortes por milhão de habitantes. As piores situações estão em Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia, Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Roraima e Rio Grande do Sul, com mais de 3.000 mortes por milhão.

As taxas consideram o número de mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde e a estimativa populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o ano de 2021 em cada unidade da Federação.

O Brasil ocupa a 8ª posição do ranking mundial de mortes proporcionais.

A lista é liderada pelo Peru, com 5.989 mortes por milhão. No fim de maio, o país revisou os dados e subiu ao topo do ranking, posição antes ocupada pela Hungria.

Os dados do Brasil são do Ministério da Saúde. O Poder360 utilizava dados do painel Worldometer para o total de mortes e o número de mortes por milhão de habitantes dos outros países. A partir do dia 4 de outubro, passou a utilizar o Our World in Data como fonte.