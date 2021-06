Idosos de Goiânia com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso tem até esta sexta-feira (11) para receberem o imunizante. A vacinação é ofertada em sete unidades de saúde, segue até às 17h e não é necessário agendamento.

A prefeitura explica que a conclusão do esquema vacinal é fundamental para ampliar a proteção contra a doença e somente uma dose não é suficiente para garantir a imunização. O idoso, no momento, da vacinação, deve apresentar documento com foto, CPF e o comprovante da primeira dose, ou seja, o cartão de vacinação.

Confira os locais:

Cais Campinas - Rua P-30 esq. com P-26, Setor Dos Funcionários

Ciams Urias Magalhães - Rua Guajajara, entre Ruas Caritos Madeiras e Paranaíba s/n, Setor Urias Magalhães

Cais Bairro Goiá - Av. Santa Maria c/n Chácara Santa Rita - Bairro Goiá

CSF Vila Mutirão - Av. do Povo Qd. D - Vila Mutirão

Upa Chácara do Governador - Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

UPA Jd América - Praça C-201, 2-82 - Jardim América

Ciams Novo Horizonte - Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n - Vila Novo Horizonte