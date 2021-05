Cidades Covid: Goiás volta a registrar mais de 100 mortes por dia depois de uma semana Estado tem 15.825 óbitos confirmados

Depois de uma semana, Goiás voltou a confirmar mais de 100 mortes por dia em decorrência da Covid-19 nesta quarta-feira (12). Foram 110 óbitos registrados nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). A última ocasião ocorreu no dia 5 de maio, com 149 vítimas da doença. Com o acréscimo, o Estado contab...