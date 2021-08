Cidades Covid faz famílias de Goiás arcarem com gastos excessivos em tratamentos Usuários, ainda que possuam planos de saúde, muitas vezes precisam custear equipamentos, especialistas e remédios de alto custo

Bolsas de plasma, fisioterapia, cateter de alto fluxo, consultas com especialistas, medicamentos em falta no mercado e gastos que começam na internação e podem seguir no tratamento das sequelas deixadas pela Covid-19. Para alguns pacientes, mesmo com planos de saúde, muitas despesas não são custeadas ou não há atendimento disponível em tempo hábil. Assim, famílias se mob...