Cidades Covid está mais letal entre jovens, mostra pesquisa do HCamp Proporção de mortes entre pacientes com idade entre 35 e 50 anos mais que triplica em fevereiro, na comparação com abril do ano passado

O que os profissionais de saúde que lidam diariamente no combate à Covid-19 têm relatado com base na experiência nos plantões agora tem números que o comprovam: a doença tem mesmo ficado mais grave entre pessoas mais jovens em Goiás. Levantamento inédito do Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus de Goiânia, a que o POPULAR teve acesso, mostra que as p...