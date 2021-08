Os visitantes dos parques Mutirama e Zoológico poderão fazer o teste para a Covid-19, neste sábado (14), em Goiânia. Segundo a prefeitura, os exames serão realizados nas partes externas das unidades e pessoas acima de 5 anos serão submetidos ao procedimento. Em caso negativo poderão adentar nas unidades, mas se o resultado foi positivo será orientado que pessoa retorne para casa e cumpra a quarentena.

A ação busca testar a população em geral que não apresenta sintomas da doença De acordo com a prefeitura serão disponibilizados mil testes para cada local com distruibuição de senhas. Os exames serão realizados das 8h às 16h. Já os parques seguem com os horários de funcionamento normal, o Zoológico das 8h30 às 17 horas e o Mutirama das 10 horas às 16 horas.