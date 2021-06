Atualizada às 12h11.

O segundo carregamento de vacinas contra a Covid-19 programado para esta sexta-feira (18) já chegou a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), em Goiânia. As 49.600 doses da CoronaVac serão destinadas para primeira e segunda aplicação.

Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), Flúvia Amorim, acompanhou a chegada do novo carregamento e informou que as doses da Pfizer que chegaram durante a madrugada já foram conferidas, separadas e os caminhões já iniciaram as entregas nas 18 regionais de Saúde do Estado.

Flúvia explicou que as doses da Pfizer serão enviadas para 146 municípios goianos. “Ela (vacina da Pfizer) precisa de algumas condições específicas. As equipes precisam estar capacitadas”, explicou a superintendente.

As doses, segundo Flúvia, já foram entregues em Goiânia e Aparecida devido à proximidade, mas os demais municípios devem receber o imunizante hoje. Já para as cidades de Posse, Porangatu e Campos Belos, as doses serão enviadas de avião previsto para decolar às 13 horas.