Em tempos de Covid-19, os cuidados ao chegar em casa devem ser mais rigorosos para evitar a transmissão. Objetos como chaves, sapatos, sacolas plásticas e celulares podem ser agentes de contaminação do novo coronavírus, que tem alta transmissibilidade, é um vírus resistente no meio ambiente, podendo ficar horas em superfícies, por isso a chance de ser contaminado e carregar esse agente ao ambiente doméstico é grande.

O POPULAR ouviu as médicas Marina Roriz e Maria do Carmo Favarim, que explicam como deve ser feita a higienização desses e outros itens para evitar a propagação do vírus.

Para a médica Maria do Carmo Favarim, o primeiro passo para evitar a contaminação ao chegar em casa, é criar um ambiente para colocar os objetos possivelmente contaminados, que pode ser uma mesa de apoio com um cesto para roupas e aparador para sapatos.

Maria recomenda tirar acessórios, roupas e bolsas, colocar no local reservado para posteriormente limpá-los individualmente. Nenhum dos itens pode sair do “ambiente sujo” sem ser higienizado com álcool 70% ou água e sabão. Para limpeza dos objetos, veja a lista a seguir:

Chaves e maçanetas

Para higienizar os itens, basta usar desinfetante (com cloro), uma solução com água e água sanitária ou álcool 70%. E antes disso, não se esqueça de lavar bem as mãos.

Sapatos

A primeira dica para evitar contaminação pelos sapatos, é separar um ou dois pares para usar na rua e outro para dentro de casa, assim a chance de proliferação do vírus pode ser diminuída. Já para higienizar o item, lave-o com água e sabão ou passe álcool 70% em toda a superfície. É importante lembrar da limpeza das mãos antes e depois do processo.

Bolsas e Mochilas

A recomendação é para usar itens com materiais que podem ser limpos com facilidade, como plástico, nessas horas deve se pensar na praticidade. Para limpar é preciso borrifar álcool 70% no item e passar um pano ou toalha descartável em seguida, não o contrário. Além disso, é importante deixá-los em um local reservado.

Relógios e acessórios

Durante a quarentena, o ideal é evitar o uso de acessórios como brincos, relógios e pulseiras. Óculos de grau, como não podem ser deixados de lado, devem ser lavados com água e sabão ou limpos com álcool 70%, mas tenha cuidado, o álcool pode danificar o item. Caso precise usar algum acessório além desse, limpe com os produtos acima citados, mas fique atento para não estragar o objeto.

Roupas usadas na rua

A recomendação é que, assim que chegar da rua, as peças sujas sejam tiradas e colocadas em um cesto separado, não misturadas com as demais. A regra se aplica também à lavagem, elas não devem ser lavadas juntas.

Sacolas plásticas

Caso queira reutilizar sacolas plásticas e não ter riscos de contaminação, a dica é que sejam lavadas com água e sabão e colocadas no sol para secar. Outra forma, é higienizá-las com álcool 70%, seja líquido ou em gel. Lembre-se de deixá-las de forma separada até que sejam limpas, assim não contaminarão os demais itens da casa.

Compras em supermercado

O supermercado pode ser um local com alto risco de propagação do novo coronavírus e ao fazer compras o vírus pode ser levado até as casas por meio dos produtos. Por isso, o ideal é tirar todas as sacolas e higienizá-las, separar os itens em um local reservado para objetos possivelmente contaminados e limpar um por um com álcool 70%. Se possível, tire as embalagens e colocar os produtos em outros recipientes, como pode ser feito com macarrão, arroz, entre outros.

Frutas e legumes

Frutas, legumes e verduras podem ser uma forma de transmissão caso sejam manuseadas por alguém infectado. Por isso, é importante higienizá-los antes de guardar e cozinhá-los.

Para desinfetar é simples, basta deixar os alimentos de molho em uma solução de 1 litro de água e 15ml de água sanitária por 15 minutos e enxaguar em seguida. Em folhas, como agrião, mais escuras, pode ser usado vinagre ou cloro.

Celular

O celular pode ser um meio eficiente para transmissão de microorganismos, inclusive o novo coronavírus. Para evitar a propagação por ele, basta limpá-lo seguindo alguns cuidados para não danificar o aparelho. O primeiro passo é desligá-lo e tirar capas protetoras e acessórios.

Em seguida, use álcool isopropílico com concentração 70% ou álcool etílico nessa mesma concentração. Borrife o líquido em um pano macio, que não solte fiapos, depois faça a limpeza do aparelho e também dos acessórios. O processo pode ser feito mais de uma vez durante o dia, não apenas quando se chega em casa.

Cartão de crédito

O cartão de crédito pode ser um grande vetor para transmissão. Por isso, a dica para limpá-lo é usar um lenço umedecido com um pouco de álcool 70%, tendo cuidado com o chip ou a tarja magnética, evite passar por cima deles.

Após a limpeza, deixe o cartão em uma superfície limpa por 20 segundos para o produto agir e garantir a limpeza. Essa técnica pode ser feita em casa, quando estiver na rua e precisar usar o cartão, use álcool em gel nas mãos após utilizá-lo.