A cidade de Rio Verde, sudoeste do Estado de Goiás, registrou nesta segunda-feira 134 casos de infectados da Covid-19 e três novas mortes em decorrência da doença. Com os números divulgados pela prefeitura, o município tem no total 85 óbitos e 6.874 pessoas que foram contaminadas pelo vírus.

De acordo com o boletim apresentado, do total de infectados, 5.826 já se curaram da doença, 905 estão isolados e 58 estão internados. 10.018 casos já foram descartados após a realização de exames.

Rio Verde ainda conta com 604 casos suspeitos, que aguardam o resultado de exames. Desses, 574 estão em isolamento domiciliar, enquanto 30 estão em isolamento hospitalar.

Em relação a ocupação hospitalar da cidade, a rede pública de Saúde tem 29 leitos de enfermaria e 26 leitos de UTI ocupados atualmente, o que representa respectivamente 25,8% e 40% do total. Já na rede privada, 17 leitos de enfermaria e 16 de UTI estão ocupados, representando 53,1% e 88,8% do total de leitos.

Segundo os dados divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde (SMS), Rio Verde é a segunda cidade goiana com mais infectados e mortes, atrás somente da capital Goiânia.