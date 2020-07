Cidades Covid-19: Região da 44 passa por nova sanitização Trabalho teve início nesta manhã e deve ser concluído durante a noite desta segunda-feira (13)

Uma nova sanitização é realizada nesta segunda-feira (13) nas 12 ruas e 2 avenidas que compõem a região da 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Na parte da manhã, a ação foi realizada em parte das ruas de um quarteirão e a previsão é que o trabalho seja concluído durante esta noite. Na segunda quinzena de junho, outra sanitização foi realizada no local. No entanto, um novo decreto municipal seguido o estadual determinou que o polo comercial continua...