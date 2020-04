Médicos e enfermeiros do Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) estão sendo capacitados no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília. Nestes encontros são aprimoradas técnicas de cuidados e tratamento para enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

Para a diretora-geral do Hugo, Dulce Xavier, a parceria é um projeto piloto desenvolvido com os militares visando transferência de tecnologia para hospitais civis. Ela reforça que o objetivo da parceria vai além da capacitação em técnicas para atendimento a pacientes Covid-19.

Os profissionais são treinados principalmente no Centro de Simulação Realística, uma seção da Divisão de Treinamento, Ensino e Pesquisa do HFA. O Centro tem bonecos robôs para preparação de médicos, intervencionistas, enfermeiros e outros profissionais e outros equipamentos de última geração para as ciências médicas.

O diretor-técnico do Hugo, Eros de Souza, explica que o objetivo é fazer com que os profissionais recebam treinamento realístico e se aprimorem para os cuidados dispensados à população. Para o assessor especial do Ministério da Defesa, general Pafiadache, a transferência de conhecimentos dos profissionais de saúde das Forças Armadas faz parte de um projeto de integração e auxílio quando solicitados para unidades de saúde da sociedade civil.