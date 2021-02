Cidades Covid-19: Prefeituras de Ceres e Rialma fazem carreata para alertar população sobre calamidade Municípios estão localizados na regional Vale do São Patrício I, conforme novo mapa de calor proposto pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), e se encontram em situação de calamidade

As Prefeituras de Ceres e Rialma, municípios localizados no Vale do São Patrício, fizeram na noite deste sábado (20) uma carreata, com ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para alertar a população sobre o estado de calamidade enfrentado pela região, em decorrência do aumento do número de casos e mortes da Covid-19. As duas c...