Cidades Covid-19: Prefeitura de Goiânia convoca 475 profissionais de saúde aprovados em concurso O objetivo é reforçar o quadro de servidores no atendimento aos casos de Covid-19 e substituir profissionais do grupo de risco

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia decidiu convocar 475 candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado realizado este ano para substituir profissionais do grupo de risco e reforçar o quadro de servidores no atendimento aos casos de Covid-19. A reinvindicação vinha sendo feita por lideranças da categoria.