Covid-19: Pai de Gustavo Mendanha será transferido para São Paulo

O pai do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que está internado é foi intubado neste sábado (20) por complicações causadas pela Covid-19 será transferido para São Paulo. Leo, que está internado no Hospital Santa Mônica, irá para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Lá, ele contará com o suporte de uma ECMO, para conseguir respirar melhor...