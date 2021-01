Cidades Covid-19: pacientes de Manaus devem chegar de forma gradual a Goiás, diz Caiado A previsão é que as primeiras pessoas cheguem a Goiânia ainda nesta sexta-feira

Atualizada às 13h36. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), na manhã desta sexta-feira (15) após a posse do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Podemos) falou sobre a transferência de pacientes com a Covid-19 de Manaus para o Estado. A previsão é que as primeiras pessoas cheguem ainda hoje. Inicialmente, Goiás deve receber 20 pessoas, que serão atendidas no ...