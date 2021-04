Cidades Covid-19: Ocupação dos leitos de UTI em Goiânia cai para 72% Dos 301 leitos implantados, 205 estão ocupados, 20 bloqueados e 76 disponíveis

Nesta sexta-feira (23), a ocupação de leitos de unidades de terapia intesiva (UTI) destinados a pacientes com Covid-19 na rede pública municipal, em Goiânia, está em 72,95%. As informações são do boletim integrado divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde. Dos 301 leitos implantados, 205 estão ocupados, 20 bloqueados e 76 disponíveis. Na última terça-...