Cidades Covid-19: ocupação de leitos de UTI da rede estadual está em 88,26% no início da tarde desta quinta Segundo o painel da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, até às 13h31, Goiás registrava 346.676 casos confirmados da doença

A taxa de ocupação de leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede estadual destinada ao tratamento de pacientes com Covid-19, no início da tarde desta quinta-feira (28), estava em 88.26%. Segundo os dados divulgados no painel da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), 203 leitos estão ocupados, 15 bloqueados e somente 27 disponíveis. Ainda de aco...