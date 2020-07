Cidades Covid-19 nos bairros de Goiânia: doença volta com força na região central e migra na periferia Jardim Curitiba, Parque Tremendão e Conjunto Vera Cruz aparecem com maior aumento percentual nos últimos 15 dias, enquanto no Jardim Guanabara avanço de casos confirmados se estabiliza. Setor Bueno e Jardim América voltam a ficar entre os que registram maior crescimento.

Após um pico de casos confirmados de Covid-19 no Jardim Guanabara e Jardim Novo Mundo no mês de junho, a epidemia avança com mais força em outros bairros periféricos e volta a aparecer com destaque em bairros centrais. Após 14 dias sem atualizações, a Plataforma Covid-19 desenvolvida por uma equipe multiprofissional da Universidade Federal de Goiás (UFG) voltou a receber d...