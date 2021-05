Cidades Covid-19: número de mortes recua, mas média ainda é superior ao pior momento de 2020 Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta média móvel de 515 óbitos por semana

O número de mortes por Covid-19 recuou 42% na segunda quinzena de abril, em comparação com a primeira. A informação consta do Boletim Epidemiológico 58, da Secretaria de Estado de Saúde, publicado na sexta-feira (14) e que traz dados consolidados até o dia 8 de maio. Apesar da queda, a SES-GO alerta, no documento, que os números permanecem elevados. Em entrevista recente a...