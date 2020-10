Pela primeira vez desde o dia 30 de junho, o número de adultos internados com Covid-19 ou suspeita de em leitos de UTI em hospitais particulares filiados à Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) ficou abaixo de cem. Novo boletim divulgado pela entidade mostra que atualmente há 99 adultos e uma criança internados em estado mais grave.

Após um período mais crítico entre o fim de agosto e o começo de setembro, quando chegou a ter uma média de 159 internados por dia, os hospitais filiados à Ahpaceg estão passando por uma redução gradativa do número de leitos ocupados.

Outros números dos boletins da Ahpaceg também são positivos. A quantidade de pessoas com teste positivado internadas em leitos de UTI e enfermaria é a menor (153) desde 2 de julho (139). O de internados em UTI em Goiânia (76 pacientes) também é o menor desde 1º de julho, quando O POPULAR começou a arquivar este dado específico.

Os hospitais filiados à Ahpaceg chegaram a ofertar 204 leitos de UTI, incluindo 13 pediátricos, a partir do fim de agosto e manteve este total acima de 200 até o fim de setembro, quando foi reduzindo aos poucos as vagas ofertadas. Mesmo assim, a taxa de ocupação – que chegou a ficar acima de 80% no período mais crítico – está desde o dia 14 de outubro abaixo de 60%. Atualmente está em 57%.

No boletim divulgado nesta quinta-feira (22), a Ahpaceg informa que seus filiados oferecem 163 leitos de UTI adultos para Covid-19 e 12 infantis. Na capital, são 123 leitos adultos. Em Goiânia, a redução começou na segunda-feira (19), após ficar 7 semanas oferecendo pelo menos 130 leitos adultos.