Cidades Covid-19: Mulher perde mãe e irmão após 30 pessoas se contaminarem em ceia de Natal em Porangatu Gislaine Sá também perdeu um amigo que foi à confraternização; Prefeitura revisa decreto municipal e pretende endurecer normas de segurança contra o vírus

Moradores de Porangatu, cidade com 45.633 habitantes, localizada a 361 km de Goiânia, relatam medo após o aumento de casos e mortes por Covid-19 no município nos últimos dias. Ao POPULAR, Gislaine Sá, de 41 anos, desabafa: “Estamos vivendo um pesadelo, perdi um irmão, mãe e um amigo muito próximo”. As mortes que a mulher fala ocorreram no intervalo de cinco dias e a s...