Covid-19: MP-GO pede para suspender flexibilização do comércio em Buriti de Goiás

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) entrou com uma ação civil pública pedindo para suspender a flexibilização dos comércios em Buriti de Goiás, no Oeste do Estado. De acordo com a promotora de Justiça, Ariane Patrícia Gonçalves, a prefeitura da cidade descumpriu recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) de combate à pandemia da Covid-19, ao liberar de forma a...