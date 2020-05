A partir desta segunda-feira (4) quem estiver nas ruas de Jataí, na Região Sudoeste de Goiás, sem máscaras poderá ser multado em R$ 150. A determinação faz parte do novo decreto publicado no último dia 30. Os fiscais da prefeitura passaram o final de semana orientando a população. A ação é uma das medidas preventivas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

O valor da multa, de acordo com o decreto, será revertido para o Fundo Municipal de Saúde, para o combate da Covid-19. O documento também orienta que os supermercados, padarias e açougues do município estão obrigados a autorizar a entrada de apenas um membro por família a realizar compras.

Na tarde deste domingo, o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Bandeira, através do perfil da prefeitura no Instagram, atualizou os dados. Até ontem, a cidade registrava 24 casos da doença e segundo o titular já há transmissão comunitária. Há também o registro de 6 curados, 16 casos seguem em isolamento domiciliar e 2 em isolamento hospitalar com quadro estável.

Segundo o secretário, entre os novos casos há confirmações de pessoas que teriam viajado para Cuiabá (MT). “Provavelmente viajaram doentes”, pontuou.