Cidades Covid-19: Ministério prorroga convênio com Hospital Municipal de Rio Verde Cerca de 20 leitos exclusivos para pacientes da Covid-19 permanecerão na unidade de saúde

O Ministério da Saúde prorrogou por 30 dias o convênio com o Hospital Municipal de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, para a permanência de 20 leitos e respiradores para atendimento exclusivo dos pacientes com Covid-19. Esses leitos são equipados com ventiladores mecânicos para ajudar os internados na respiração. De acordo com o contrato, o Ministério da Saúde estab...