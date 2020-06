Uma enfermeira de 53 anos é o sexto caso de morte de profissional de saúde registrado em Goiânia por Covid-19, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. A vítima é um dos 581 profissionais da Saúde contaminados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) na capital, o que representa 23% do total de casos no município. Em todo o Estado, pelo menos 770 profissionais já testaram positivo para a doença.

O caso da enfermeira, que não teve a identidade revelada, passou a constar no boletim da pasta municipal na última terça-feira (2). A SMS informou que ela ficou internada no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás por dois meses, mas a unidade de saúde não confirmou a informação.

A morte não foi repassada ao Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) nem à Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). Mas a grande quantidade de profissionais infectados preocupa os trabalhadores da área, que fizeram manifestação nesta sexta-feira (5) na capital.

De acordo com boletim divulgado na noite desta sexta-feira (5) pela SMS, a maior parte dos casos positivos para a Covid-19 entre os profissionais de saúde diz respeito a técnicos de enfermagem (31%), seguidos de médicos (22%) e enfermeiros (16%).

Dados do boletim da SES-GO divulgados semanalmente, que englobam até a última terça-feira (2), apontam que, dos 770 profissionais que já confirmaram a doença, 37,7% são técnicos ou auxiliares de enfermagem; 16,6% enfermeiros; 16% médicos; e em quarto lugar estão os recepcionistas de unidades de saúde, que representam 3,8% do total.

Casos anteriores

A primeira morte confirmada na capital foi da técnica em enfermagem e de laboratório Adelita Ribeiro da Silva, de 38 anos, no dia 4 de abril. Adelita atuava como técnica de laboratório no Hemolabor e também no Cais Novo Mundo, ambos em Goiânia. Ela trabalhou pela última vez na unidade do Hemolabor, no Hospital do Coração, no Setor Oeste no dia 27 de março. O turno era de 12 horas por 36, mas ela não conseguiu assumir o trabalho no dia seguinte. No dia 30 de março ela chegou a ir ao trabalho, mas teve uma queda de pressão e foi internada no próprio hospital, onde acabou morrendo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O segundo óbito de profissional da área foi 18 dias depois, em 22 de abril e a vítima da doença foi Javier Martins de Oliveira, de 57 anos. Ele trabalhava havia 28 anos na Secretaria Estadual de Saúde e recentemente desempenhava função administrativa. Javier estava lotado na Gerência de Atenção Secundária e Terciária da Superintendência de Atenção Integrada à Saúde. Oliveira e a esposa, que também atua na Saúde, procuraram um hospital e testaram positivo em 14 de abril. Ela melhorou, recebeu alta, mas o marido teve a situação agravada, procurou um hospital, mas não resistiu.

Médicos

O médico urologista José Ronaldo Menezes, de 61 anos, foi o terceiro profissional de Saúde com morte por Covid-19 em Goiânia. Ele morreu em 19 de maio, após 11 dias em uma UTI. Além de atender na capital, onde morava, ele também prestava serviço na rede pública de Goianésia e de Abadia de Goiás. Em Goianésia, na Unidade de Pronto Atendimento e no Hospital Municipal. Em Abadia, atendia no Centro Especializado de Saúde. Ele não tinha comorbidades.

Plantonista do Pronto Socorro da Mulher do Hospital Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia, Emivaldo Soares Martins, de 63 anos, foi o segundo médico a morrer por complicações da Covid-19 em Goiânia e o quarto na lista de profissionais da saúde.

Saúde bucal

Auxiliar de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde, Fabiana de Azevedo, de 40 anos, morreu no dia 30 de maio, após mais de um mês de internação. Os sintomas começaram em 20 de abril e sete dias depois ela foi ao Hospital Jacob Facuri onde permaneceu internada até 7 de maio. Ela passou por exame, deu negativo e seguiu o tratamento para pneumonia comum.

Fabiana recebeu alta, e cinco dias depois teve dificuldade para respirar. Voltou ao hospital, foi direto para a UTI e em 20 de maio chegou a ir para um quarto. O resultado positivo veio em 28 de maio e no dia 30. A vítima morreu durante uma tentativa de intubação. Na última sexta-feira, a SMS informou que todas as 61 pessoas que trabalham na Unidade de Saúde da Família Guanabara, mesma unidade de Fabiana, testaram negativo para Covid-19.

Trabalhadores pedem controle

A manhã da última sexta-feira (5) foi marcada por protesto de profissionais ligados à saúde. Eles se reuniram na porta da Câmara Municipal para cobrar medidas de isolamento social dos vereadores. O ato foi organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde-GO) e por entidades que fazem parte do Comitê Goiano em Defesa dos Trabalhadores e Enfrentamento à pandemia e foi o segundo da semana. A primeira manifestação foi realizada no dia 1º quando aproximadamente 30 profissionais se reuniram na entrada do Paço Municipal, no Park Lozandes, em Goiânia.

Presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás (Sieg), Roberta Rios não participou do evento na segunda-feira (1º) porque apresentava sintomas gripais e passaria pelo RT-PCR, considerado exame ouro para detectar a infecção pelo novo coronavírus. Nesta sexta-feira, ela afirmou que testou positivo para Covid-19 e está isolada em casa com o marido. A presidente do Sieg trabalha no Distrito Federal e explica que por lá foi estabelecido um protocolo de exames a cada 15 dias. Ela já havia sido testada por duas vezes, com resultados negativos, mas apresentou sintomas no sábado e fez um novo exame pela Unimed. Na terça-feira, ainda sem o resultado, perdeu olfato e o paladar. Além dos cuidados que já estava tomando, deixou os filhos de 2 e 5 anos com os avós e se isolou com o marido, que também aguarda resultado.

“Temos recebido no sindicato muitas reclamações em relação às máscaras de qualidade ruim utilizadas pela SMS de Goiânia. Enviamos ofício e ainda não recebemos nenhuma resposta. Muitos profissionais também apontam a falta de testagem periódica como problema e, por fim, profissionais que retornam ao trabalho depois de 14 dias, sem um novo teste”, completa a presidente do Sieg.

Em nota, a SMS admitiu problemas em uma compra emergencial de máscaras, mas afirmou que o fornecedor já atendeu aos ajustes requisitados.

A presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás (Simego), Franscine Leão, também não participou das manifestações por estar com sintomas gripais, mas o teste realizado pela segunda vez deu negativo. Ainda assim, ressaltou que o cenário se repete em todos os lugares do mundo: os profissionais de saúde têm sido uma grande parcela dos infectados pela Covid-19.

“Infelizmente já perdemos seis colegas para a Covid-19, esperamos que outras mortes sejam evitadas. Os gestores de saúde precisam garantir condições dignas de trabalho para todos os profissionais. Caso ocorra o adoecimento em massa, haverá uma diminuição da força de trabalho, prejudicando ainda mais a assistência. O Simego tem cobrado dos gestores medidas de atenção à integridade física dos médicos e demais profissionais de saúde para que sigamos atuando com segurança” finalizou Franscine.

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO), Ivete Barreto afirma que em Goiás mais de 150 enfermeiros e técnicos estão afastados por suspeita ou confirmação. Segundo ela, os profissionais da Saúde, no total, somavam mais de 350 até a semana passada. “Defendemos o isolamento porque a cada vez que aumentamos os casos, aumentamos também o impacto dos profissionais da saúde e, como consequência, o afastamento. Podemos chegar à situação de não ter quantitativo de profissionais para atender a população”, completa.

Estado afirma realizar testes

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) afirmou, em nota, que realizou um inquérito, com testagem para Covid-19, nos servidores da saúde do Estado. Segundo o documento, foram testados 11.495 profissionais, com 96 positivos. Disse ainda que o Estado supre as unidades com equipamentos de proteção. Sobre o apoio aos profissionais, a SES-GO disse oferecer atendimento via telefone, pela Central de Orientações, com apoio emocional.