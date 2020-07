Cidades Covid-19 mata mais grávidas no Brasil Estudo divulgado em periódico internacional indica que, das 160 mortes desse tipo ocorridas até 18 de junho, 124 ocorreram no País

A grande maioria das grávidas mortas por Covid-19 em todo o mundo é brasileira. De acordo com estudo publicado na International Journal of Gynecology and Obstetrics, das 160 mortes registradas entre o início da epidemia e 18 de junho nada menos que 124 ocorreram no Brasil. O segundo colocado neste macabro ranking são os Estados Unidos, com 16 óbitos. “São 188 te...