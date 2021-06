Atualizada às 13h07.

Morreu nas primeiras horas desta terça-feira (15) no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), em Goiânia, o economista e sócio do jornal Diário de Goiás, Carlos Bueno de Moraes, de 48 anos. Diagnosticado com Covid-19, ele foi internado no dia 2 de junho no Hospital de Campanha de Goiânia (Hcamp), mas com o agravamento do quadro foi transferido para o CRER no dia 5. Já no dia 7 precisou ser entubado e nesta madrugada não resistiu às consequências da doença.

Seu sócio no Diário de Goiás, Altair Tavares explicou que Carlos Bueno não tinha nenhum tipo de comorbidade séria, apenas sobrepeso que ele tentava combater com a prática de ciclismo. “A doença evoluiu muito rápido”, comentou o jornalista. Carlos Bueno não tinha vacinado e sua mulher Ligia chegou a ficar internada em um hospital de Goiânia com a doença. Ela teve alta no final de semana.

Carlos Bueno atuou na Rádio 730 onde chegou a ser diretor-presidente. Em 2012, ao lado de Altair Tavares se dedicou ao projeto do Diário de Goiás onde assumiu a diretoria financeira. Ele deixa a mulher Lígia e três filhos de relacionamentos anteriores.