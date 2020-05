Atualizada em 1º de maio às 10h15

O médico cirurgião e professor de cirurgia Edson Tadeu de Mendonça continua sua recuperação em casa após ser infectado com o novo coronavírus (Covid-19). Ele ficou aproximadamente oito dias internado, alguns deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia. “Um vírus potente está colocando em risco a vida física em todo o planeta”, afirmou.

O profissional suspeita que se contaminou enquanto operava e realizava visitas no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde atua como professor de cirurgia. Ele explica ainda que ao concluir suas atividades na unidade seguia para casa, onde ficava completamente isolado junto com sua mulher.

No início, Edson foi diagnosticado com dengue grave, mas após oito dias começou a ter febre e dores musculares. Uma tomografia mostrou que os pulmões estavam bem afetados. No hospital, ele e sua mulher realizaram novos exames e os resultados até então negativos foram positivos. Em seguida, o médico precisou passar por uma cirurgia e com isso acabou sendo transferido para a UTI. Sua mulher segue internada. “Estou só em casa me adaptando ao tempo ainda”, finalizou.

Em nota, o Hospital de Urgências de Goiânia Dr Valdemiro Cruz (Hugo) informou que “existem normas, rotinas e fluxos bem estruturados e disseminados quanto às boas práticas de uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e enfrentamento da pandemia Covid-19.”

A unidade informou ainda que no início do mês de março foi criado um Comitê de Crise para o enfrentamento desta doença e tem como foco o atendimento seguro dos pacientes com a doença.

Em relação a suspeita do médico, o Hugo diz que na ocasião do seu afastamento, devido sintomas clínicos, não havia nenhum caso suspeito ou confirmado de Covid-19 de pacientes, colaboradores ou profissionais da Saúde. O médico realizou procedimento cirúrgico com utilização de EPIs.

O paciente, de acordo com o Hugo, foi monitorado por 14 dias e não apresentou sinais e sintomas sugestivos de doença. Os residentes e colaboradores contactantes do profissional foram afastados e monitorados, com diagnóstico negativo e assintomáticos.