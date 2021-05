Cidades Covid-19 já matou oito detentos do sistema prisional em Goiás Esse índice corresponde a um porcentual de letalidade no sistema prisional de 0,03%

Oito detentos do sistema prisional de Goiás já morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia, no ano passado. Esse índice corresponde a um porcentual de letalidade no sistema prisional de 0,03%. Os dados são da Área Criminal do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Eles foram coletados na última segunda-feira (3), atualizados e divulgados nesta ...