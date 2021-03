Cidades Covid-19 já levou 11 mil para UTI Nova variante mais agressiva e contagiosa do vírus e colapso do sistema de Saúde aumentam necessidade de leitos em Goiás. Remédios para sedação começam a faltar

Desde o início da pandemia, mais de 11 mil pessoas infectadas com o coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiás foram internadas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado. Em média 80% precisam ser entubadas a fim de garantir uma chance de sobreviver. Porém, no total, 6.203 (55,18%) não resistiram após internação na UTI. Agora, as filas à espera de leitos e uma ...