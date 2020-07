Cidades Covid-19: Ivermectina e outros remédios indicados em redes sociais não têm eficácia comprovada As Sociedades Brasileiras de Infectologia, Tisiologia e Pneumologia e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira não recomendam o uso de ivermectina, azitromicina e nitazoxanida para tratamento do vírus

Uma publicação do Facebook sugere que os remédios ivermectina, azitromicina e nitazoxanida são capazes de curar a Covid-19 se usados no começo da manifestação dos sintomas. Em um documento que fornece recomendações baseadas em evidências científicas, as Sociedades Brasileiras de Infectologia, Tisiologia e Pneumologia e a Associação de Medicina Intensiva B...