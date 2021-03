Cidades Covid-19: idosos a partir de 68 anos poderão receber dose da vacina no Estádio Serra Dourada Imunização será realizada por demanda espontânea em formato de drive-thru

Idosos com 68 anos ou mais poderão vacinar-se contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira (24), no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A iniciativa é uma parceria entre o Governo de Goiás e a Prefeitura de Goiânia, e será realizada por demanda espontânea – sem necessidade de agendamento- em formato de drive-thru. O atendimento será das 8h às 17h. A amplia...