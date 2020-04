O Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp), em Goiânia, ampliou de 10 para 20 a quantidade de leitos na unidade crítica. O aumento da capacidade será gradativo e atualmente além destes novos espaços, o local conta ainda com 22 leitos de emergência e 40 de unidades semicríticas.

Nesta segunda-feira (6), o hospital completou 10 dias de funcionamento e neste prazo, segundo dados da unidade, atendeu 126 pacientes, sendo que 58% dos atendimentos foram espontâneos, com 74% de altas médicas e oito óbitos.

O HCamp esclarece que os casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus (Covid-19) são encaminhados via regulação estadual que atua em contato ininterrupto com o Núcleo Interno de Regulação (NIR) do hospital.

Para funcionar, o hospital para seu funcionamento conta com 406 profissionais, sendo 89 médicos de diversas especialidades como infectologia, radiologia, cardiologia, pneumologia, cirurgia torácica, medicina intensiva, nefrologia e clínico-geral.

A equipe multiprofissional é composta por 293 funcionários entre fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas. Sendo que o Serviço de Psicologia presta suporte humanizado aos pacientes e familiares em tempo integral.