Em busca de melhorar o quadro clínico dos pacientes e diminuir a mortalidade causada pela Covid-19, uma abordagem terapêutica experimental está sendo testada em pacientes com casos graves da doença no Hospital Anis Rassi, em Goiânia. A técnica, que vem sendo estudada em todo o mundo, consiste na transfusão do plasma convalescente de pessoas que já se curaram da infecção para aquelas que ainda estão em tratamento. Com isso, os anticorpos produzidos contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2) são transferidos para o organismo que ainda não os possui.

Atualmente, o Hospital Anis Rassi procura doadores de plasma para que a compatibilidade com pacientes que estão em terapia intensiva na unidade de saúde seja examinada. Até o momento, não se sabe se o método será eficaz para todos os pacientes, porém possui protocolos bem definidos, conforme explica a infectologista Christiane Kobal, que atua na aplicação do tratamento. O procedimento, contudo, não é isento de riscos, sendo eles ligados à transfusão, como as reações alérgicas diante da infusão e eventuais alterações na coagulação.

Como o uso ainda é experimental, frisa ela, a cautela se faz necessária tanto na seleção dos doadores quando dos receptores e é preciso que o paciente ou os familiares autorizem a aplicação. A médica explica que não são todos os pacientes infectados com o vírus que devem receber a transfusão dos anticorpos.

“São elegíveis para esse estudo de plasma convalescente os pacientes com mais de sete dias do início dos sintomas e que preencham os critérios, com quadro clínico laboratorial e tomográfico que denotem gravidade. Não vamos fazer isso em pessoas que estão bem”, diz ela.

Já para doar o plasma, é necessário que a pessoa esteja saudável e recuperada da doença há mais de 21 dias. É exigido também que ela tenha tido a Covid-19 confirmada por meio do exame molecular RT-PCR, que constata a presença de material genético do vírus. Podem se voluntariar à doação pessoas que tenham entre 18 e 60 anos e mais de 55 quilos. Homens são doadores preferenciais, pois a retirada do plasma é mais fácil em veias mais calibrosas. Contudo, mulheres que atendam aos critérios também podem doar. A exceção é para aquelas que já engravidaram. O contato para a doação deve ser feito com o Banco de Sangue do Hemolabor, em Goiânia.

Recuperação

Christiane Kobal explica que a aplicação da terapia experimental é vista como alternativa diante da falta de tratamentos padronizados no combate à doença em todo o mundo. No início de abril, ocorreu a aplicação do método pela primeira vez no Hospital Anis Rassi. O paciente, um médico, estava em estado grave e a utilização do plasma foi autorizada pela família.

“A partir daí, fomos atrás de um doador que fosse compatível com o receptor. Após a realização de vários testes, o plasma foi considerado adequado. Isso, somado a outras abordagens terapêuticas, culminou em uma melhora rápida”, explica a infectologista, mencionando a compatibilidade entre os tipos sanguíneos entre as duas pessoas envolvidas. O paciente recebeu alta no fim daquele mês.