Covid-19: Grupo realiza carreta contra novo decreto em Goiânia

Na manhã desta segunda-feira (1º), um grupo realiza uma carreata contra o novo decreto em Goiânia, que determina por sete dias a suspensão de atividades não essenciais. Chamada “Manifestação contra o Lockdown” o ato teve início às 10 horas, saindo do Mercado Municipal do Setor Pedro Ludovico. Os participantes já passaram pelas avenidas T-63 e 85, no setor Bueno, Fued J...