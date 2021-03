Cidades Covid-19: grupo protesta em frente à Prefeitura de Goiânia contra medidas restritivas Manifestação pacífica é acompanhada por agentes da Guarda Civil Metropolitana

Aproximadamente 100 pessoas realizam, na manhã desta segunda-feira (15), um protesto em frente ao Paço Municipal, em Goiânia. Segurando cartazes e com o auxílio de uma caixa de som, os manifestantes protestam contra as medidas de restrição e defendem tratamento precoce à Covid-19. Ver essa foto no Instagram ...