Cidades Covid-19: Governo deixa de informar total de mortes e casos; Bolsonaro diz que é melhor para o País Em uma nota postada pelo presidente nas redes sociais, o Ministério da Saúde afirma que o formato usado desde o início da pandemia não oferece uma representação do "momento do país", posição que contrasta com a da maioria dos especialistas

O Brasil restringiu a divulgação de dados sobre o impacto do novo coronavírus no país, o terceiro no mundo com mais mortes acumuladas em decorrência da doença, 35 mil, e um total de 646 mil casos que, segundo especialistas, pode ser múltiplas vezes maior diante da baixa testagem no país. Após dois dias seguidos com recorde de mortes e divulgação tardia...