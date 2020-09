Goiânia voltou a confirmar mais de mil casos de coronavírus em 24 horas, sendo 1001 novos casos de ontem para esta quinta-feira (3), segundo os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Desde o início da pandemia, isso só ocorreu em outras seis vezes. A última foi no dia 27 de agosto (1.040). E o recorde de confirmações foi registrado no dia 14 de agosto, com 1.442 casos. No total, Goiânia tem 36.292 infecções confirmadas por Covid-19.

Nas últimas 24 horas também foram confirmadas 17 mortes, totalizando 962 óbitos em decorrência da doença na cidade.

O número de pessoas recuperadas pulou para 33.728, o equivalente a 93% do total de casos. Outros 230 pacientes estão internados e 1372 estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pelas autoridades de saúde.

O boletim também mostra que a doença se espalhou por 556 bairros da capital, sendo o setor Bueno o que ainda concentra a maioria dos casos, com 1.375. Depois vem o Jardim América (902), segui do setor Oeste (805), Jardim Novo Mundo (778) e setor Central (700).