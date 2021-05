Neste sábado (1º), feriado do Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Goiânia montou estratégia para vacinar idosos contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são oito pontos de vacinação, seis unidades de saúde que atenderão pedestres e dois drives, um no Estádio Serra Dourada e outro no Shopping Passeio das Águas.

O diferencial deste sábado é que para se vacinar, não é preciso o agendamento prévio. Os idosos a partir de 60 anos de nomes com iniciais de A a F e os que têm 61 anos podem ser imunizados, basta apresentar cópias dos documentos pessoais e do comprovante de endereço.

Veja os locais de vacinação:

Postos de atendimento por drive-thru

Shopping Passeio das Águas

Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

Estádio Serra Dourada

Endereço: Av. Fued José Sebba, 1170, Jardim Goiás

Postos de atendimento de pedestres

Escola Municipal Francisco Matias

Endereço: R. Carlos Gomes - Parque Anhanguera, Goiânia - GO

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

Escola Municipal Coronel José Viana

Endereço: Rua CM7 - St. Cândida de Morais, Goiânia - GO

Escola Municipal Santa Helena

Endereço: Av. Curitiba, 400 - Vila Paraíso, Goiânia

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros

Endereço: Rua Caiapônia, 240 - Jardim Guanabara I, Goiânia

Escola Rotary Goiânia Oeste

Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América, Goiânia – GO