Nesta quinta-feira (15), Goiânia realiza a testagem ampliada da Covid-19. Serão disponibilizados 3.500 testes em seis escolas municipais da capital. O agendamento deve ser feito pelo site da Prefeitura de Goiânia, a partir das 12h desta quarta-feira (14).

Podem realizar o teste pessoas acima de 12 anos de idade e o resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. O procedimento é feito por meio da coleta do material no nariz, utilizando o swab. Essa será a 44ª Semana de Testagem Ampliada da População em Goiânia desde agosto de 2020. O objetivo, segundo a Prefeitura, é promover o isolamento social de casos assintomáticos e, com isso, quebrar a cadeia de transmissão da doença.