Goiânia tem 10.158 casos do novo coronavírus até esta terça-feira (14), com 348 novas confirmações. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) detalhou que 273 deles se referem a mortes pela infecção, com um registro a mais desde o boletim de segunda-feira (13). Há 253 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e continuam internadas, outras 1.043 estão isoladas em casa e 8.589 recuperadas.

A pasta informou no boletim divulgado nesta tarde que 5.195 infectados são mulheres e 4.963 são homens. A faixa etária mais afetada ainda é de jovens com idades entre 20 e 39 anos, com 4.430 casos. Depois aparecem pessoas entre 40 e 59 anos, com 3.653 casos.

Idosos com mais de 60 anos estão em quarto no ranking de infectados. Eles somam 1.549 até agora. Crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos somam 329 casos e, até agora, existem 197 registros de crianças menores de 10 anos que testaram positivo para Covid-19.

Do total de infectados, 9.194 não precisaram de internação para tratamento. Outros 964 foram internados, sendo que 477 deles em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Também considerando todos os infectados, 9.049 não trabalhavam em atividades ligadas à saúde, diferente de outros 1.109.