Cidades Covid-19: Goiânia inicia vacinação de pessoas a partir de 25 anos nesta segunda-feira (16) Já a segunda dose da Astrazeneca está sendo aplicada sem agendamento, por ordem alfabética. O reforço da Pfizer e Coronavac para quem estiver em atraso também está sendo aplicado por demanda espontânea

Com a ampliação da faixa etária de vacinação contra a Covid-19, Goiânia vacina, nesta segunda-feira (16), pessoas a partir de 25 anos no drive thru do shopping Passeio das Águas ou por agendamento em 13 unidades de saúde espalhadas pela capital. Para o drive, a Prefeitura disponibilizou 2 mil senhas que são distribuídas por ordem de chegada. Quem optar por ser atendido c...