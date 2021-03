Cidades Covid-19: Goiânia ganha mais postos de vacinação e aplicativo para agendamento Campanha na capital chega a idosos com idade a partir de 68 anos, mas é preciso fazer um cadastro on-line para agendamento do local e data em que será imunizado

Com o início, nesta quarta-feira (24), da vacinação para o público com idade a partir de 68 anos de idade, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) amplia a estrutura para atender o público. A partir de agora, será necessário agendar a vacinação por meio do aplicativo Prefeitura 24 Horas. Além disso, a Prefeitura ampliou a quantidade de postos para a campanha...