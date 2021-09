Cidades Covid-19: Goiânia amplia vacinação de maiores de 18 anos Imunização ocorrerá em 50 salas de vacinação diferentes.Intenção é fazer a incorporação da vacinação contra a doença ao Plano Nacional de Imunização (PNI)

A partir desta segunda-feira (27), qualquer pessoa com 18 anos ou mais que mora em Goiânia conseguirá tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em qualquer sala de vacinação onde são aplicadas as vacinas de rotina na capital. Ao todo, são 50 salas de imunização e a lista está disponível no site da Prefeitura. Elas funcionam das 8 às 17 horas. O intui...