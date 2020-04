Atualizado às 16h06

Subiu para sete o número de mortes por Covid-19 no Estado. O boletim atualizado pela Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) nesta quarta-feira (8) trouxe duas novas vítimas, sendo elas pacientes de Goiandira e Pires do Rio. Além delas, quatro pessoas morreram em Goiânia e uma em Luziânia. Os novos óbitos registrados no informe foram os primeiros de suas cidades. Os casos confirmados também cresceram, chegando a 159 (leia mais abaixo). Outros 3.121 são investigados.

Em Goiandira, a doença vitimou Ademir Moreira, de 72 anos, irmão do atual prefeito do município, Odemir Pereira de Melo (PSDB). Ele possuía histórico de diabete e hipertensão. Residente da cidade, ele foi transferido para o Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (HCamp), na capital. Com quadro de saúde grave, morreu na última sexta-feira (3). A confirmação da causa da morte ocorreu nesta terça-feira (7), quando a infecção pelo novo coronavírus foi confirmada.

Já em Pires do Rio, a vítima foi um idoso de 96 anos. De acordo com a prefeitura local, ele possuía comorbidades e não procurou atendimento na rede municipal de saúde de forma imediata. A confirmação da Covid-19 foi feita também nesta terça-feira pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Regional de Saúde de Catalão, onde ele procurou ajuda. Todas as pessoas que tiveram contato com o paciente foram colocadas em isolamento.

Outras seis mortes estão em investigação para apurar se a causa foi a infecção pelo novo coronavírus. Elas ocorreram em Araçu, Bonfinópolis, Edealina, Hidrolândia, Itapaci e São Francisco de Goiás, sendo um caso em cada município.

Até o momento, 16 óbitos em que a Covid-19 foi investigada foram descartados. As cidades onde a apuração foi feita foram Águas Lindas de Goiás, Bela Vista de Goiás, Caldas Novas, Inhumas, Iporá, Luziânia, Mineiros, São Luís dos Montes Belos, Senador Canedo e Valparaíso de Goiás, com um caso cada, e Goiânia, com seis casos descartados.

Casos confirmados

Além das mortes, o boletim também trouxe o aumento no número de casos confirmados no Estado, com 26 novos registros. Dessa forma, Goiás chega a 159 casos confirmados, contra 133 da última terça.

Segundo a SES-GO, os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (12), Aparecida de Goiânia (1), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Goiandira (1), Goianésia (7), Goiânia (85), Goiatuba (1), Guapó (1), Itumbiara (3), Jataí (4), Luziânia (6), Montividiu (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Pires do Rio (1), Rio Verde (9), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (2), Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1). Outros quatro casos aguardam atualização para definir a cidade de residência.

Os casos de 3.121 pacientes com suspeita de Covid-19 estão em investigação e outros 1.340 foram descartados. Dez pessoas com diagnóstico confirmado da doença estão internadas em unidades de saúde da rede privada. Entre os suspeitos, há 68 em internação, sendo 42 na rede pública e 26 em unidades particulares.