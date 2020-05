Saltou para 38 o número de mortes causadas por Covid-19 em Goiás. A quantidade de casos confirmados da doença também sofreu grande acréscimo, chegando a 922 registros nesta terça-feira (5). De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), foram 61 registros a mais do que nesta segunda-feira (4), dia em que, segundo a pasta, houve problema no sistema de notificação.

Segundo o boletim da pasta, os oito novos óbitos ocorreram em Campos Belos (1), Goiânia (2), Novo Gama (1), Professor Jamil (1) e três em municípios ainda não identificados. Já os novos casos foram registrados em Aparecida de Goiânia (8), Campos Belos (1), Goiânia (49) e Valparaíso de Goiás (3).

Desta forma, 59 cidades goianas já possuem moradores com diagnóstico confirmado da doença. São eles: Águas Lindas de Goiás (14 casos), Aloândia (1), Anápolis (44), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (62), Aragoiânia (2), Avelinópolis (1), Barro Alto (1), Bela Vista de Goiás (4), Bom Jesus de Goiás (3), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campos Belos (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3), Catalão (1), Ceres (4), Cidade Ocidental (6), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (3), Goianira (1), Goianésia (28), Goiânia (545), Goiatuba (2), Guapó (1), Inhumas (3), Ipameri (1), Itaguaru (2), Itumbiara (10), Jaraguá (2), Jataí (11), Jesúpolis (1), Luziânia (13), Mineiros (5), Montividiu (1), Morrinhos (1), Nerópolis (5), Niquelândia (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Novo Gama (3), Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (5), Planaltina (5), Professor Jamil (6), Rialma (6), Rio Verde (19), Santa Fé de Goiás (1), Santa Helena de Goiás (1), Santo Antônio do Descoberto (5), São Luís de Montes Belos (2), Senador Canedo (11), Silvânia (1), Trindade (13), Uruaçu (2), Valparaíso de Goiás (20) e Vianópolis (1). Outros 23 casos seguem em investigação para que o local de domicílio seja identificado.

Mortes

As mortes ocorridas no Estado, 38 ao todo, se deram em 15 municípios: Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (1), Aparecida de Goiânia (2), Campos Belos (1), Goiandira (1), Goianésia (3), Goiânia (14), Luziânia (3), Novo Gama (1), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (2), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Quatro vítimas ainda não tiveram o local de residência identificado.

Continua em investigação um óbito suspeito ocorrido em Araçu e 41 considerados suspeitos já foram descartados.

Outros casos

Atualmente, há 10.469 casos suspeitas em investigação. O dado não havia sido atualizado no boletim divulgado na noite de segunda-feira (4) e teve um salto de 530 casos na nova publicação da SES-GO. A pasta informou que há 328 amostras coletadas de pacientes em análise pelo Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). Dentre elas, está o material enviado pelo Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), segundo a SES-GO. Outros 2.821 casos já foram descartados.

Internação

Estão hospitalizadas 32 das 922 pessoas com diagnóstico positivo para o novo coronavírus (Sars-Cov-2). Destas, 15 estão em unidades da rede pública estadual e 17 na rede privada. Dentre os casos suspeitos, o número de pessoas internadas é de 92. Destas, 69 estão na rede pública e 23 estão na rede privada.