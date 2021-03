Cidades Covid-19: Goiás registra recorde de mortes e tendência é de alta Boletim estadual apresenta 169 óbitos a mais por Covid-19 no Estado, sendo que 109 delas ocorreram em fevereiro

O boletim epidemiológico estadual divulgado nesta quarta-feira (3) foi o com maior número de mortes registradas em 24 horas: 169. Entretanto, destas, apenas 19 foram de óbitos ocorridos entre os dias 2 e 3 de março. A maioria é de casos antigos – sendo 109 deles de fevereiro - que foram repassados agora ao sistema do Ministério da Saúde. Com isto, o total de vidas perdia...