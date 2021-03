Cidades Covid-19: Goiás registra 68 mortes e 3.649 novas contaminações em 24h Mortes confirmadas em razão da doença chegaram a 8.944

Os municípios goianos confirmaram mais 68 mortes por Covid-19 nesta terça-feira (9). Com os novos óbitos, o Estado chegou à marca de 9.012 vidas perdidas em razão do coronavírus (Sars-CoV-2), vírus causador da doença. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram registradas 3.649 novas infecções no último dia, com o total atingindo 418.588 casos desde ...